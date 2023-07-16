Грозу и дождь прогнозируют в Томске 16 июля

Из-за грозы и шквалистого ветра в Томске объявили штормовое предупреждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 16 июля, в Томске, по информации Томского гидрометцентра, будет облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +23…25 градусов.

Ожидается кратковременный дождь, а возможно – и гроза.

В Томской области день 16 июля также будет облачным с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, а также – грозы, ливни и даже град.

По области температура днем составит +23…28 градусов, местами - +17…22 градуса.

16 июля в Томске и области будет дуть южный ветер 8-13 метров в секунду, который может усилиться с порывами до 18*23 метров в секунду.

Напомним, что из-за грозы и шквалистого ветра в Томске объявили штормовое предупреждение.