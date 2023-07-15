Жители Томска пожаловались на разбитую дорогу на подъезде к ОКБ

Жители Томска пожаловались на разбитую дорогу на подъезде к «Томской областной клинической больнице». Информация об этом появилась в паблике «Я из Томска».

«Это самая большая медицинская организация в городе и это не только ОКБ, но и другие медицинские организации, работающие с больными, а чаще, тяжело больными людьми. По такой дороге доедет в карете скорой помощи не каждый», — написала томичка.

Фото: "Я из Томска"

Также томичи отмечают, что существует проблема с пешей доступностью пациентов. Людям приходится идти по дороге, где ездят автомобили. Из-за этого пешеходы создают препятствия машинам, но, по словам горожан, другого варианта подойти к медучреждениям нет.

Напомним, в Томской области продолжается ремонт местных дорог, на который из бюджета региона выделили 500 миллионов рублей. Как подсчитали в обладминистрации, этот ремонт выполнен уже на 55%.