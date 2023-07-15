Томские водители более 14 тысяч раз превысили скорость за неделю

Более 14 тысяч раз нарушили скорость в Томской области Фото: Ксения Высотина

Жители Томской области за неделю нарушили ПДД почти 15 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

«За прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации зафиксировано 14853 нарушений, из которых 14087- нарушений скоростного режима», — говорится в сообщении.

Полиция напоминает жителям региона о том, что на дороге необходимо быть внимательными и соблюдать ПДД.

Своевременно получать информацию о своих штрафах можно на портале «Госуслуги» и на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе «Проверка штрафов».