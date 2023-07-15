Новая врачебная амбулатория открылась в томском селе Корнилово

Фото: администрация Томской области

В селе Корнилово Томского района открылась врачебная амбулатория площадью 400 квадратных метров. Медицинскую помощь там будут получать более 4 тысяч жителей села и близближайших деревень, сообщили в обладминистрации.

Амбулатория была построена по федеральной программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Старая сельская амбулатория находилась в приспособленном здании 1976 года постройки.

Главный врач Светленской районной больницы, к которой относится новая амбулатория, Станислав Грязнов сообщил, что прием пациентов в Корнилове ведут пять врачей, из них два терапевта, два педиатра и стоматолог.

«В новой амбулатории несколько функциональных зон. Первый блок – это взрослая поликлиника с кабинетами терапевтов, стоматолога, фельдшера, процедурным, прививочным кабинетом и дневным стационаром. Второй блок – детская поликлиника с кабинетами педиатров и процедурными. В амбулатории также располагается регистратура и служебные помещения – хозяйственный блок, пост охраны, помещения для хранения лекарств», — говорится в сообщении.

Для людей с ограниченными возможностями в амбулатории оборудовали комнату с удобным расположением сантехники и специальными заездами и держателями.

До конца года в Томской области планируется открыть еще две врачебные амбулатории — в Кривошеинском и Верхнекетском районах и семь ФАПов.