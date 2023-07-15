Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июля 2023 3:48

В Томской области ищут пропавшего 59-летнего мужчину

13 июля ушел в неизвестном направлении.
Алёна Мищенко
Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" Томской области

Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" Томской области

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили поиск пропавшего 59-летнего Сергея Луцика. Информация об этом появилась в телеграм-канале отряда.

«Помогите найти человека! Пропал Луцик Сергей Николаевич, 59 лет (1963 года рождения). 13 июля 2023 года ушел в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Мужчина может находиться в Томске, поселке Кузовлево, селе Баткат и в Шегарском районе.

Ростом Сергей 180 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-карие, светлые усы. В момент пропажи был одет в чёрную куртку, черную футболку, черные в мелкую полоску штаны, черные короткие кеды.

Волонтеры уточнили, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно местонахождение пропавшего, просят обратиться по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.