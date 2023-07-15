Жители Томска съедят на "Пикник фесте" 100 килограмм шашлыка

В Томске пройдет праздник вкусной еды "Пикник фест" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фестиваль вкусной еды "Пикник фест" пройдет в Томске на нижней террасе Лагерного сада 29 июля. Каждый желающий сможет насладиться разнообразными блюдами и напитками с 12:00.

Томичей и гостей города ждёт множество развлечений для детей и взрослых, пенная вечеринка, интересные конкурсы и подарки, гастрономические изыски. Вкусная еда и зажигательная музыка. На "Пикник-фесте" 29 июля выступит томская кавер-группа. А хедлайнером вечера станет Татьяна Овсиенко.

Также в программе фестиваля конкурсы, дегустации, выступления лучших музыкальных коллективов. Изюминкой программы станут соревнования по жарке 100 килограммов шашлыка на мангале. Попробовать приготовленное мясо смогут все гости абсолютно бесплатно.

На мероприятии откроется зона настольных игр, а также семейная зона, где томичи смогут смастерить поделку и поиграть в развивающие игры.

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