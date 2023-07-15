Девять ДТП с участием электросамокатов произошло в Томске в 2023 году

В Томске произошло девять аварий с участием электросамокатов. Фото: Анна Ковалёва

С начала 2023 года в Томской области произошло девять аварий с участием электросамокатов. В них пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Об этом рассказал начальник отдела пропаганды дорожного движения регионального управления Госавтоинспекции Алексей Пичугин.

По словам Пичугина, в прошлом году на территории региона было зарегистрировано 30 аварий с участием электросамокатов, серьёзные травмы в них получили пять человек. За медпомощью обратились девять человек, в том числе восемь детей.

Он подчеркнул, что скорость движения электросамоката не должна превышать 25 километров в час. Передвижение СИМ возможно со скоростью более 35 км/ч на тротуарах, велосипедных и пешеходных дорожках. Однако пешеходам всегда следует уступать.

Выезжать на СИМ на проезжую часть можно только на тех участках, где автомобили движутся со скоростью не более 60 км/ч. А сам электросамокат должен быть оборудован тормозами, сигналом, световозвращательными элементами и фарами.

За различные нарушения правил пользования самокатов грозит штраф в размере от 800 до 5000 рублей.