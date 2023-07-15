Шквалистый ветер и +30 градусов ожидаются в Томске в субботу

В Томске в субботу ожидается жара до +30 градусов. Фото: Анна Ковалёва

В Томске в субботу, 15 июля, прогнозируют жару до +30 градусов, дождь, грозу и шквалистый ветер. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

Днем температура воздуха в областном центре составит до +28…30°С. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местам порывы до 18-23 м/с. Также прогнозируют кратковременный дождь, грозу, град, при грозе местами сильные дожди, ливни.

В Томской области местами кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные и очень сильные дожди, ливни, град. Ветер юго-восточный днем с переходом по северу на северо-восточный 8-13 м/с, местами шквалистые порывы 18-23 м/с.Температура днем ожидается +25…+30°С, местами +17…+22°С.