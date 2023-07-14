Врачебная амбулатория открылась в Корнилово Томского района

В амбулатории принимают пациентов педиатры, терапевты, стоматолог. Фото: скриншот видео из Telegram-канала Владимира Мазура

В Корнилово Томской области открылась новая врачебная амбулатория. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Мазур. Здесь смогут получать медицинскую помощь около четырех тысяч человек, жители Корнилово, Аркашева, Лязгино и Новомихайловки.

«Здесь есть дневной стационар, прививочный и процедурный кабинеты», - написал Владимир Мазур.

В амбулатории принимают педиатры, терапевты, стоматолог.

В 2023 году в Томской области планируют открыть еще две врачебные амбулатории – в Красном Яре Кривошеинского района и в Клюквинке Верхнекетского района. Также будут открыты семь ФАПов.

Напомним, что для Томска купили три мусоровоза за 30 миллионов.