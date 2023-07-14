Сгоревшие аварийные дома на улице Гоголя в Томске снесли

Прокуратура внесла представление и.о. мэра Томска. Фото: Сиб.фм

В центре Томска снесли сгоревшие аварийные дома на улице Гоголя, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Речь идет про дома №36/2 и №36/3, которые сгорели в конце марта этого года. К тому моменту они уже были расселены. Напомним, что весной на улице Гоголя один за другим сгорели сразу четыре расселенных дома.

«Установлено, что дома № 36/2 и № 36/3 признаны аварийными и подлежащими сносу весной 2015 года, в 2020 году проживающие в них граждане расселены. Вместе с тем органом местного самоуправления мероприятия по сносу аварийных домов не проведены», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура внесла представление и.о. мэра Томска в связи с тем, что непринятие мер по сносу домов создавало потенциальную угрозу. После этого ситуацию рассмотрели на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, и деньги на снос домов выделили. Сейчас два сгоревших расселенных дома на улице Гоголя снесены.

Напомним, что в Томске благоустроили четыре сквера.