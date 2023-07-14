Штраф 100 тысяч рублей грозит жителям Томска за самовыгул домашних животных

Штрафы прописаны в КоАП РФ Фото: Иван МАКЕЕВ

В Государственной Думе РФ утвердили изменения в Закон об ответственном обращении с животными. В него внесен запрет на самовыгул животных.

«Исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных», - говорится в документе.

Госдума утвердила изменения в документ в окончательном третьем чтении. Теперь его будут рассматривать в Совете Федерации, после чего передадут на подпись Президенту.

Между тем, за нарушение правил обращения с животными предусмотрены штрафы. Они прописаны в Кодексе об административных правонарушениях: его дополнили соответствующими статьями месяц назад, в июне 2023 года.

Так, за нарушение требований к содержанию животных гражданам грозит предупреждение или штраф от 1500 до 5000 рублей. Для должностных лиц штраф составит от пяти до 15 тысяч, а для юрлиц – от 15 до 30 тысяч. Если в результате халатности хозяина здоровью или имуществу граждан причинят вред, то штраф будет выше: от 10 до 30 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч для должностных лиц, от 100 до 200 тысяч для юридических лиц.