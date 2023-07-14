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НовостиОбщество14 июля 2023 9:36

В Ботсаду Томска зацвели «Цыганские серьги»

Так в народе называют южноамериканскую фуксию
Александра Тайбатрова
Увидеть экзотические цветы собственными глазами можно до конца июля

Увидеть экзотические цветы собственными глазами можно до конца июля

В Ботаническом саду Томского госуниверситета буйно цветет фуксия из Южной Америки, известная как «Цыганские серьги». Это растение очень чтили одни из коренных жителей Южной Америки инки, так как у многих сортов фуксии плоды съедобны.

«В 17 веке фуксия была привезена в Европу и сразу полюбилась цветоводам», - рассказали в пресс-службе ТГУ.

В Ботсаду вуза сейчас цветут пять сортов фуксий: «Водная нимфа», «Тётушка Джинкс», «Долларовая принцесса», «Маринка» и «Аннабель». Увидеть их собственными глазами можно до конца июля. По четвергам с 10.00 до 17.00 проходят экскурсии с гидом, на них нужно предварительно записываться по телефону 529-816. А по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00 посетить оранжереи можно самостоятельно.

Напомним, что жителя Томского района подозревают в незаконной вырубке деревьев.