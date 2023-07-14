В томской многоэтажке установили перила после обращения жительницы

Фото: предоставлены Tomsk.mk.ru

В жилом доме на Тверской улице установили перила на лестнице для удобства маломобильных граждан, пишет Tomsk.mk.ru. Жительница этого дома Елена недавно сломала ногу и, когда смогла передвигаться по лестнице, поняла, что сделать это очень сложно – из-за отсутствия перил на нижних ступеньках в подъезде. Со своей бедой женщина обратилась в издание, а до этого, 7 июля, написала в администрацию района и в УК «Жилище».

Женщина в письмах указывала, что в доме проживают пожилые люди, которым тяжело подниматься без перил, к тому же, любой человек из-за травмы может на какое-то время стать маломобильным, как это случилось с Еленой. И уже 14 июля ее просьбы были услышаны: в подъезде начали устанавливать перила.

«Муж вышел из квартиры и уже через секунду прислал мне фотографию. Недостающие перила появились, я и другие жильцы сможем опираться при спуске и при подъеме», - рассказала Елена.

Она отметила, что рада, как быстро все решилось, ведь это будет помощью не только ей, но и других жителям дома.