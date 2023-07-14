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НовостиОбщество14 июля 2023 8:48

Томичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Томский дворик»

Конкурс проводится в 27-й раз
Александра Тайбатрова
Конкурс проводится в 16 номинациях. Фото: Анна Ковалева

Конкурс проводится в 16 номинациях. Фото: Анна Ковалева

В Томске продолжается конкурс по благоустройству «Томский дворик», напоминают в мэрии. В этом году конкурс проводится в 27-й раз, а в 16 номинациях могут принять участие горожане, управляющие компания, учреждения социальной сферы, магазины.

«Прием заявок стартовал с 13 июня», - напомнили в пресс-службе мэрии.

И.о. мэра Михаила Ратнер проверил, как участники подготовились к конкурсу, и посетил несколько объектов. Среди них – двор на улице Дзержинского, 20/1. Этот двор с 2021 года участвует в конкурсе в номинации «Лучший цветник-клумба», а в этом году во дворе еще и установили новый арт-объект.

Напомним, что в Томске завершили благоустройство четырех скверов.