Для Томска купили три новых мусоровоза за 30 миллионов

За один рейс мусоровозы могут вывезти до восьми тонн ТКО. Фото: скриншот видео мэрии Томска

В Томске приобрели три новых мусоровоза, общая стоимость которых составила 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэрии. Деньги на это выделили из бюджета города. Новая техника уже находится на территории регоператора по обращению с ТКО УМП «Спецавтохозяйство г. Томска».

«Мусоровозы начнут работать в Томске на следующей неделе», - заверили в пресс-службе мэрии.

У двух мусоровозов – задняя загрузка, так что они будут обслуживать бункеры и евроконтейнеры. У третьей машины – боковая загрузка, поэтому ее будут использовать для выгрузки мусора из контейнеров объемом 0,75 и 1,1 кубометров. За один рейс мусоровозы могут вывезти до восьми тонн ТКО.

А до конца июля, по информации мэрии, купят еще и бульдозер.

Напомним, что в Томске завершили благоустройство четырех скверов.