На выходные в Томске объявили штормовое предупреждение

15 и 16 июля по городу ожидаются сильные дожди
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В ближайшие выходные в Томске объявили штормовое предупреждение, напоминает пресс-служба мэрии со ссылкой на Томский ЦГМС.
«15 и 16 июля по городу ожидаются сильные дожди», - уточнили в мэрии.
Томичей просят помнить о мерах безопасности, не стоят в непогоду возле слабо закрепленных конструкций, линий электропередач и деревьев. А водителям в такую погоду особенно важно соблюдать скоростной режим.
Напомним, что в Кожевниковском районе молодая девушка погибла от удара молнии.