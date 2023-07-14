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НовостиОбщество14 июля 2023 7:50

На выходные в Томске объявили штормовое предупреждение

В субботу и воскресенье прогнозируют сильные дожди
Александра Тайбатрова
15 и 16 июля по городу ожидаются сильные дожди

15 и 16 июля по городу ожидаются сильные дожди

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие выходные в Томске объявили штормовое предупреждение, напоминает пресс-служба мэрии со ссылкой на Томский ЦГМС.

«15 и 16 июля по городу ожидаются сильные дожди», - уточнили в мэрии.

Томичей просят помнить о мерах безопасности, не стоят в непогоду возле слабо закрепленных конструкций, линий электропередач и деревьев. А водителям в такую погоду особенно важно соблюдать скоростной режим.

Напомним, что в Кожевниковском районе молодая девушка погибла от удара молнии.