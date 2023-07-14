В Томске предложили перечислять субсидии за ЖКУ напрямую ресурсникам

Субсидию на ЖКУ в первом полугодии 2023 года получали более 28 тысяч семей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Компании, которые снабжают ресурсами жилые дома, предложили переводить субсидии за ЖКУ, которые назначают гражданам, напрямую на их счета. Эту тему обсуждали на комиссии по градостроительству, инфраструктура и жилищно-коммунальному комплексу Законодательной думы Томской области.

«Главный аргумент поставщиков – растущий объем долгов населения», - отметили в пресс-службе думы.

Поставщики утверждают, что зачастую предоставляемые за ЖКУ субсидии используют не по назначению, а в результате задолженность населения за услуги растет. Так, за год, с 1 июня 2022 года долги жителей Томска за тепло выросли на 13% и сейчас составляют 1,89 миллиарда рублей. А за водоснабжение и водоотведение томичи задолжали 600 миллионов рублей.

Субсидию на ЖКУ в первом полугодии 2023 года получали более 28 тысяч семей, что составляет примерно 7% от числа всех семе региона. За накопленные долги выплаты приостановили 130 получателям. Поэтому предложение ресурсников, отметили в Законодательной думе, требует дополнительной проработки с учетом позиции всех заинтересованных сторон.