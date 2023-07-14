В Томской области больше всего востребованы рабочие специальности

На 1 июля в Томской области открыты почти 12 тысяч вакансий Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 1 июля в Томской области открыты почти 12 тысяч вакансий, и половина из них в Томске, подсчитали в администрации региона. При этом число официально зарегистрированных безработных в два с лишним раза меньше, чем вакансий – чуть более пяти тысяч человек.

«Более 60 % предложений составляют вакансии по рабочим профессиям», отмечают в пресс-службе администрации Томской области.

В промышленности требуются электромонтажники, слесари, наладчики, токари и т.д. Строительные компании ищут монтажников, плотников, бетонщиков, машинистов спецтехники и т.д. Для служащих больше всего вакансий открыты в сфере здравоохранения и образования.

Средняя зарплата по открытым вакансиям составляет 37 тысяч рублей. Но есть и вакансии-рекордсмены по уровню зарплаты. Так, программисту готовы платить 250 тысяч рублей, инженеру-энергетику в нефтегазовой сфере – 169 тысяч рублей, а машинисту автокрана – более 162 тысяч рублей.

Напомним, что в Томской области с октября повысят оклады педагогам на 5,5%.