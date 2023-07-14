ЕР подготовит школьников к 1 сентября в рамках акции «Собери ребенка в школу»

Канцелярия, наборы для детского творчества, школьная форма, обувь и многое другое будет торжественно передано детям участников СВО и юным жителям новых территорий страны. Фото предоставлено ВПП «Единая Россия».

Как сообщает сайт ER.ru, в ходе акции «Собери ребенка в школу» детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детей-инвалидов обеспечат рюкзаками со школьными принадлежностями. Особое внимание уделят детям участников СВО и юным жителям новых регионов.

По словам Алены Аршиновой, федерального координатора партпроекта под названием «Новая школа», первого зампреда комитета Госдумы по просвещению, в

прошлом году помощь к 1 сентября получили около 200 тысяч школьников по всей стране.

- Помочь детям, подарить им праздничное настроение перед Днем знаний может каждый. «Единая Россия» организует в регионах более 4 тыс. пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. Узнать адрес пункта можно будет в региональном отделении партии или партийной приемной. Сбор всего необходимого пройдет и в штабах общественной поддержки, – сообщила она.

Как отмечается на сайте, руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил: в новых регионах в прошлом году рюкзаки со всем необходимым к школе получили более 40 тыс. учащихся.

«В этом году мы также предоставим школьные наборы первоклассникам, ребятам из малообеспеченных и многодетных семей. Получить их можно будет через сеть наших пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии в новых регионах, а также в пунктах оказания помощи, которые партия открыла вместе с фондом «Ридовка помогает!» в Северодонецке и Лисичанске. Жителям, которые не смогут самостоятельно получить рюкзаки со школьными принадлежностями, их доставят наши волонтеры», – уточнил Александр.

Как сообщает сайт ER.ru, в 2022-23 учебном году помощь к 1 сентября получили около 200 тысяч школьников по всей стране. Фото предоставлено ВПП «Единая Россия».

В свою очередь, Алена Аршинова подчеркнула: депутаты от «Единой России» вместе с родителями проведут мониторинг готовности пришкольных территорий и спортплощадок к началу учебного года. В 2022 году в таких проверках приняли участие 12 тыс. родителей. Они лично оценили качество проведенных работ по текущему и капитальному ремонтам зданий, школьных столовых, благоустройство школьных территорий, которые проводятся по народной программе партии.

Руководитель региональной общественной приемной «Единой России» в Томской области Максим Резников добавил: общественные приемные региона готовы подключиться к сбору школьных принадлежностей.

- Опыт у нас есть. В прошлом году в рамках акции помогали, в том числе, детям вынужденных переселенцев с территорий ЛНР и ДНР, которые уже являются частью России. Кроме того, региональное отделение партии перечисляло средства, которые были направлены на территории новых регионов для помощи сборов детей школу. В этом году, надеемся, сможем охватить большее количество детей с привлечением депутатского корпуса, активистов и сторонников партии. Сбор новых школьных принадлежностей будет организован во всех общественных приемных. Постараемся расширить помощь, и, конечно, в первую очередь, акцент будет сделан на многодетные семьи и семьи участников СВО, – в частности, сказал Максим Резников.