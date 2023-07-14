Коренные народы Ямала примут участие в исследованиях Томского госуниверситета

Также в рамках исследований будут изучать, как изменения климата влияют на здоровье коренных малочисленных народов Севера Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Представители малочисленных коренных народов Ямала помогут ученым Томского государственного университета в проведении климатических условий. Для этого вуз заключил соглашение с Союзом общин коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа.

«На арктических территориях наиболее ярко проявляется изменение климата», - отметили в пресс-службе вуза.

Представители северных народов будут участвовать в исследованиях, связанных с качеством жизни на их исконных территориях, то есть в Арктике. Их жизнь сильно зависит от климата, а погодные колебания сильно влияют на традиционные промыслы – охоту и рыбалку. Также в рамках исследований будут изучать, как изменения климата влияют на здоровье коренных малочисленных народов Севера.