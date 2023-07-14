Жителя Томского района подозревают в незаконной вырубке 45 берез

Груженый древесиной трактор изъяли и поставили на спецстоянку Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томском районе обнаружили незаконную вырубку деревьев. Представители лесничества сообщили об этом в полицию, и правоохранители сразу приехали на место. Там они обнаружили трактор с телегой, которая была загружена спиленными деревьями. Прямо на месте полицейские задержали 55-летнего мужчину, который и вырубал деревья.

«Соответствующего разрешения на проведение работ у него не было», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области.

По предварительным данным, местный житель использовал бензопилу и срубил 45 берез. Общий ущерб лесному фонду составил почти 100 тысяч рублей.

Груженый древесиной трактор изъяли и поставили на спецстоянку. А против томича возбудили уголовное дело.

Напомним, что в Томске возбудили уголовное дело против экс-главврача ТОКБ Лукашова.