Жителей Стрежевого задержали за попытку сбыта трех видов наркотиков

В Томкой области в городе Стрежевой двух мужчин задержали за попытку сбыта трех видов наркотиков. Ими оказались 21-летний и 33-летний местные жители, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В рамках оперативно-профилактическгго мероприятия «Мак-2023» сотрудники ОКОН и ОГИБДД МО МВД России «Стрежевской» в районе 10-го километра автодороги Стрежевой-Нижневартовск задержали подозреваемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Ими оказались 21-летний и 33-летний жители города Нижневартовска ХМАО-Югра", - говорится в сообщении.

Как разъяснили в полиции, в автомобиле задержанных были изъяты 189 свертков с содержимыми внутри наркотическими веществами, которые были подготовлены для сбыта.

Уточняется, что изъятые сотрудниками полиции свертки содержат в себе наркотические вещества – гашиш, мефедрон, метадон общей массой более 100 грамм.

На мужчин завели уголовное дело.