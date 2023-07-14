В 2023 году почти 16 тысяч томичей пострадали от клещей

Среди пострадавших за все время - почти три тысячи детей Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала 2023 года почти 16 тысяч жителей Томской области пострадали от клещей, среди них – почти три тысячи детей. Такими данными поделились в управлении Роспотребнадзора по Томской области. По информации ведомства, за неделю, с 6 по 12 июля, почти 900 человек обратились в больницы после присасывания клещей, причем 105 из них – дети.

«Из обратившихся с начала эпидсезона только 18,4% привиты от клещевого энцефалита - всего 2921 человек, из них 628 детей», - уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве напоминают, что прививочная кампания против клещевого энцефалита продолжается. Всего в этом году в регионе привились 54 тысячи человек.

Если клещ все-таки присосался, жители Томска могут обратиться в пункт серопрофилактики, которые работают в Межвузовской поликлинике, в детской больнице №1, в поликлинике №3 и МСЧ №2. Жителям другим городов и районов нужно обращаться в приемные покои своих больниц.