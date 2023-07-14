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НовостиОбщество14 июля 2023 4:20

Нового подрядчика для школы в Корнилово Томского района будут искать в декабре

Сейчас идет корректировка проектно-сметной документации
Александра Тайбатрова
Сейчас недостроенная школа законсервирована

Сейчас недостроенная школа законсервирована

Фото: Евгения ГУСЕВА

Аукцион на поиск нового подрядчика, который достроит школу в селе Корнилово Томского района, планируют объявить в конце 2023 года. Об этом написали представители администрации района в комментариях к одному из постов в официальном Telegram-канале губернатора региона Владимира Мазура. Сейчас недостроенная школа законсервирована.

«В настоящее время выполняются работы по корректировке проектно-сметной документации», - говорится в сообщении.

После того, как документацию скорректируют, она будет проходить экспертизу. В муниципальном контракте прописано, что эти работы выполнят до конца ноября. И уже после этого объявят новый электронный аукцион, чтобы найти подрядчика на завершение строительства.

Ранее сообщалось, что готовность школы-долгостроя в Корнилово оценили в 75%.