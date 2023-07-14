Объем эскроу-счетов в Сибирском банке превысил 101 млрд рублей

Сбер открыл 28,8 тысяч эскроу-счетов в регионах присутствия Сибирского банка. Их общая сумма превысила 101 млрд рублей.

С помощью эскроу-счетов клиенты могут контролировать расходование бюджетных средств, в том числе по социальным программам, при выплатах из бюджетов различных уровней, а также использовать их при реализации залогового имущества. Использование эскроу в закупках даёт множество преимуществ: не нужен аванс, финансирование поставщика происходит по сниженной ставке, нет необходимости в независимой гарантии возврата аванса (соответственно, нет расходов на её получение). А особый правовой статус счетов эскроу защищает средства на счёте от требований третьих лиц, в том числе в процедуре банкротства.

Всего же количество открытых Сбером эскроу-счетов превысило 1 млн по всей стране, а общая их сумма - более 5 трлн рублей.

Напомним, что с 1 июля 2019 года в России вступили в силу новые правила долевого строительства. Купить жильё в строящемся доме можно только через счёт эскроу.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Эскроу-счета – надежный, безопасный и удобный финансовый инструмент. Его использование гарантирует нашим клиентам-участникам долевого строительства сохранность средств, а застройщикам — доступное банковское финансирование. Популярность эскроу-счетов в Сибири подтверждают цифры – только за первое полугодие 2023 года в Сбер привлечено уже более 5 млрд рублей».