Новый рояль стоимостью 1,2 млн рублей появился за закулисами томской филармонии

Фото: Томская филармония

В Томске филармония купила кабинетный рояль корейской компании Samick за 1,2 млн рублей. Как уточнили в администрации региона, инструмент стал первой за 35 лет покупкой для закулисья учреждения.

Дорогой инструмент поставили в репетиционной гримерке Большого концертного зала Томской филармонии. Зрители не увидят инструмент, но ощутят его присутствие через музыкантов.

Как пояснила директор Томской филармонии Наталия Чабовская, необходимость обновления инструментов в гримёрках возникла давно. И мы счастливы, что у нас появилась возможность купить новый современный рояль надёжного производителя.

Отмечается, что первый раз на рояле для публики сыграют 18 июля.