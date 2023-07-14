В Томске завели уголовное дело на экс-главврача ТОКБ Лукашова

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На бывшего главврача Томской областной клинической больницы завели уголовное дело. Его обвиняют в закупке двух концентраторов кислорода, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Выяснилось, что два года назад, в период пандемии, Лукашев за счёт средств субсидии произвел закупку двух медицинских аппаратов, не отвечающих потребностям медицинского учреждения и не соответствующих условиям заключенных контрактов. Как уточнили в прокуратуре, сумма составила 25,7 млн рублей.

Позже СК РФ по Томской области сообщил, что бывший главврач знал, что в соответствии с законом, закупка определённого оборудования могла быть проведена у единственного поставщика, все равно приобрел оборудование путем проведения аукционов в электронной форме.

Помимо этого, оба концентраторов кислорода не были зарегистрированы в в качестве медицинского изделия, тем не менее, дал указание подчиненным о его приемке.