Почти 40 выпускников в Томской области получили максимальный балл за ЕГЭ

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В Томской области 38 выпускников школ получили максимальный балл при сдаче единого госэкзамена. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

«По 100 баллов сразу за два экзамена получили Елизавета Ермакова из Русской классической гимназии № 2 (по русскому языку и химии), Олеся Богданова из Сибирского лицея (по физике и русскому языку) и Наталья Тюрина из гимназии № 18 (по русскому языку и литературе)», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что 100-балльными результатами также отметились выпускники томских школ № 4, 32, 40, 83, 84, «Эврика-развитие», Тогурской школы Колпашевского района, томских гимназий № 6, 18, 29, 55, Русской классической гимназии № 2, гимназий Северска и Асина (№ 2), а также лицеев: № 8, при ТПУ, Гуманитарного, Сибирского и Томского физико-технического.

Кроме того, 100 баллов по русскому языку получили и 2 десятиклассника из школы «Перспектива», которые сдали ЕГЭ в 2023 году.

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