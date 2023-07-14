В Томской области до 17 июля сохранится наивысший уровень пожарной опасности

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С сегодняшнего дня, пятницы, до 17 июля, понедельника, в Томской области сохранится наивысшая степень пожароопасности. Информация об этом появилась в разделе «Экстренные сообщения» на портале Томского центра гидрометеорологии и мониторинг окружающей среды.

«Местами сохранится высокая (4 класса) и чрезвычайная (5 класса) пожароопасность. Во второй половине дня 13.07 и в период 14.07-16.07 по области и г. Томску ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, шквалистые порывы ветра», - сообщили синоптики.

Уточняется, что порывы ветра в некоторых районах региона будут достигать скорости 23 метра в секунду.

Напомним, на территории Томской области в связи с повышенной грозовой активностью высокую степень опасности возгорания объявили еще полтора месяца назад. В рамках действующего режима запрещается разводить костры как рядом с населенными пунктами, так и в лесах.

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