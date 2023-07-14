В городе Асино Томской области благоустроят центральную улицу

Визуализация проекта Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Улицу Ленина в Асино благоустроят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Как рассказали в администрации Томской обалсти, эту локацию выбрали сами горожане при проведении Всероссийского онлайн-голосования в 2022 году.

«Будет оборудовано еще одно современное пространство для комфортного отдыха на свежем воздухе, дизайн-проект которого разработали специалисты Центра развития городской среды Томской области. Согласно проекту здесь установят современные игровые элементы на резиновом покрытии, качели», - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее заброшенную территорию озеленят, а также оборудуют скамейками, урнами. Появятся на Ленина и пешеходные дорожки. К настоящему моменту ремонтники уже заложили кабель и установили опоры освещения с 2-рожковыми фонарями.

«Вдоль многоквартирного дома № 2 по улице имени Ленина обустроен тротуар из асфальтобетонного покрытия, а на территории соседнего дома № 4 начались работы по установке качелей «Радуга с сиденьем»», - уточнили в пресс-службе.

Полностью благоустроить центр города Асино собираются до конца лета 2023 года.

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