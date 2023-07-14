Жара до +32 градусов ожидается в Томске 14 июля

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 14 июля синоптики обещают +32 градусов, местами грозы и кратковременные дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Днем температура воздуха составит до +30…32°С. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с .

В Томской области прогнозируется местами умеренные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, град. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами шквалистые порывы 18-23 м/с. Температура ночью +16…+21°С, местами +8…+13°С. Температура днем +27…+32°С, по северу +17…+22°С.