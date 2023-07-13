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НовостиПроисшествия13 июля 2023 13:07

В Томске 9-летний мальчик попал под колеса машины

ДТП произошло в Буяновском переулке
Александра Тайбатрова
Ребенка доставили в медицинское учреждение

Ребенка доставили в медицинское учреждение

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В переулке Буяновском в Томске автомобиль LIFAN наехал на 9-летнего велосипедиста. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области. ДТП произошло 13 июля в 16.50. За рулем автомобиля был мужчина 1980 года рождения.

«Несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в полиции.

Сотрудники полиции работают на месте, они выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в Колпашево пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе.