В Томске 9-летний мальчик попал под колеса машины

Ребенка доставили в медицинское учреждение Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В переулке Буяновском в Томске автомобиль LIFAN наехал на 9-летнего велосипедиста. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области. ДТП произошло 13 июля в 16.50. За рулем автомобиля был мужчина 1980 года рождения.

«Несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в полиции.

Сотрудники полиции работают на месте, они выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в Колпашево пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе.