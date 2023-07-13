В Томске достроили здание для налоговой службы

Для ИФНС построили 11-этажное здание. Фото: пресс-служба ППК «Единый заказчик»

В Томске завершено строительство административного здания для инспекции федеральной налоговой службы, сообщает пресс-служба ППК «Единый заказчик». Новое здание высотой в 11 этажей имеет общую площадь почти 14 тысяч квадратных метров.

«Открытие нового здания ИФНС запланировано на IV квартал 2023 года», - уточнили в пресс-службе ППК «Единый заказчик».

В здании выполнили все необходимые строительно-монтажные работы, благоустроили территорию. Оно оснащено необходимым оборудованием, в нем есть конференц-зал и большой операционный зал, в котором будут обслуживать посетителей.