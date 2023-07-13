Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2023 12:57

В Томске достроили здание для налоговой службы

Открытие планируют в конце 2023 года
Александра Тайбатрова
Для ИФНС построили 11-этажное здание. Фото: пресс-служба ППК «Единый заказчик»

Для ИФНС построили 11-этажное здание. Фото: пресс-служба ППК «Единый заказчик»

В Томске завершено строительство административного здания для инспекции федеральной налоговой службы, сообщает пресс-служба ППК «Единый заказчик». Новое здание высотой в 11 этажей имеет общую площадь почти 14 тысяч квадратных метров.

«Открытие нового здания ИФНС запланировано на IV квартал 2023 года», - уточнили в пресс-службе ППК «Единый заказчик».

В здании выполнили все необходимые строительно-монтажные работы, благоустроили территорию. Оно оснащено необходимым оборудованием, в нем есть конференц-зал и большой операционный зал, в котором будут обслуживать посетителей.