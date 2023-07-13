Томские врачи спасли пациента после остановки сердца на 20 минут

Через 20 минут специалистам удалось восстановить сердечный ритм Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачи томской областной клинической больницы спасли жизнь пациенту, сердце которого остановилось на 20 минут. Мужчина страдал проблемами с сердцем и постоянно принимал лекарства. Как рассказали в департаменте здравоохранения Томской области, из-за передозировки лекарства у мужчины началось кровотечение из носа. На скорой его привезли в больницу. Там у пациента начались судороги, остановилось дыхание и сердце.

Жизнь ему спасали три врача-реаниматолога.

«Через 20 минут специалистам удалось восстановить сердечный ритм», - поделились в облздраве.

После этого пациента перевели в реанимацию, где он провел 17 дней. Сначала мужчина находился на искусственной вентиляции легких, с ним работали медицинские специалисты разных профилей. После того, как проблемы с дыханием были устранены, пациента перевели в терапевтическое отделение.

Сейчас он чувствует себя удовлетворительно, все необходимые действия может выполнять сам, а боль в сердце и одышка его не беспокоят. Врачи отмечают, что это совершенно уникальный случай, ведь обычно после остановки сердца мозг живет только 5-7 минут.