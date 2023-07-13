В Колпашево пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе

Пешеход скончался до приезда бригады скорой Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Колпашево Томской области пенсионер 1942 года рождения погиб на нерегулируемом пешеходном переходе, информацией поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области. ДТП произошло 13 июля около 16.05 на улице Сергея Лазо. На пешехода на переезде наехала Mazda Premacy, за рулем которой был мужчина 1986 года рождения.

«В результате происшествия пешеход скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», - уточнили в пресс-службе полиции.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские, они устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что следователи проводят проверку после гибели томички от удара молнии. А в Томске «Газель» насмерть сбила 4-летнего ребенка.