С 17 июля отключат воду почти в 90 домах Кировского и Октябрьского района Томска

В Томске продолжается подготовка к новому отопительному сезону Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Томске продолжается подготовка к новому отопительному сезону, для чего поэтапно в разных районах города отключают горячую воду.

С 15 июля по 31 августа горячей воды не будет по адресам:

проспект Ленина, 210.

С 17 июля по 7 августа горячую воду отключат:

улица Клюева, 4, 26,

Источный переулок, 5,

улица Вершинина, 6, 8, 9, 10, 10А,

улица Бирюкова, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 24, 26,

улица Обручева, 18, 20, 26,

улица Белинского, 9, 17, 17А, 17/1, 17/2, 18, 20/1, 21/1, 25, 27А, 28/1, 30,

улица Алексея Беленца, 5, 6, 7, 11/1, 25/1,

улица Герцена, 15,

улица Клюева, 2, 3, 3А, 18,

улица Максима Горького, 2А, 9, 12, 13, 13/1, 14, 16, 16/1, 22/1, 23, 25, 28, 31, 37, 44, 56, 66,

улица Гоголя, 37, 40, 46, 61, 63, 67,

улица Источная, 44, 45, 47,

улица Советская, 48, 50,

проспект Ленина, 70,

Спортивный переулок, 7,

Типографский переулок, 1, 1А,

Московский тракт, 8Б,

улица Трифонова, 2, 4,

Нечевский переулок, 2, 3/1, 7,

проезд Белинского, 7,

Базарный переулок, 12,

улица Мусы Джалиля, 35,

Учебная улица, 7/1,

Татарская улица, 14, 26, 35.

Напомним, что почти в 100 домах Томска с 12 июля начали давать горячую воду.