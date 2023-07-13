Томичей приглашают на конференцию 31 июля, посвященную возрождению русской инженерной школы

Фото: Ксения Высотина

Холдинг Т1 запускает в нескольких регионах страны цикл технологических конференций «Импульс Т1». 31 июля — форум пройдет в Томске. Участники смогут вживую обсудить, как возродить инженерную школу, привлечь молодежь в российские компании и помочь современным новаторам превратить идею в бизнес-проект.

В программе форума дискуссия с экспертами, томскими спикерами, питчинг идей и выступление кавер-групп.

Основные вопросы, которые будут обсуждать томичи: как готовить востребованные бизнесом кадры, как облегчить молодым специалистам вход в компанию, как сформировать дорожную карту развития технологий и взращивать стартапы внутри корпорации.

На конференции томичи смогут поделиться своими инновационными идеями и проектами, для этого для этого необходимо отправить заявку на почту stratinitiatives@inno.tech, заполнить шаблон и пройти предварительную защиту проекта. Каждый выступающий получит оценку жюри, обратную связь экспертов, а победитель – возможность реализовать рационализаторское предложение.

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Справка о компании:

Конференция Импульс Т1 – это ежегодная технологическая конференция, включающая цикл мероприятий в различных регионах России. Проводится холдингом Т1 для формирования и укрепления российской инженерной школы. Цель мероприятия – ускорить развитие прикладных решений и способствовать проникновению предпринимательской культуры в среду инженеров и ИТ-специалистов. Принять участие в конференции могут как сотрудники холдинга, так и работники компаний-партнеров, студенты вузов и участники инженерного сообщества. Подробнее: https://impulse.t1.ru/

Т1 – многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 года. В штате — 16 тысяч сотрудников. В 2022 году оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд рублей. По версии аналитических агентств CNews Analytics, TAdviser и RAEX, Т1 входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. Т1 предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: Т1 (компании Т1 Интеграция, Т1 Консалтинг, Т1 Cloud, Сервионика), МультиКарта, Т1.Аэро, Иннотех и Дататех, а также вендор НОТА. Они обладают профессиональной экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО, сервисной поддержки и аутсорсинга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей. Компетенции холдинга позволяют разрабатывать концепцию, проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба. Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия. Подробнее: https://t1.ru/