В Томске экс-главврача ОКБ обвиняют в махинациях при создании ковид-госпиталя

Расследование уголовного дела завершили, скоро его направят в суд для рассмотрения. Фото: Сиб.фм

Бывшего главного врача Томской ОКБ обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает пресс-служба СУ СК России по Томской области. Следствие установило, что в 2020 году из бюджета региона выделили более 50 миллионов рублей на организацию госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом во Дворце спорта и зрелищ. Для этого было необходимо специализированное оборудование

«С ноября 2020 года по сентябрь 2021 года обвиняемый принял решение о проведении закупки двух концентраторов кислорода через аукционы в электронной форме», - уточнили в пресс-службе СК Томской области.

С компанией, которая победила в аукционах, заключили контракты на сумму более 25 миллионов рублей. Следствие полагает, что обвиняемый дал подчиненным указания принять оборудование, хотя знал, что оно не зарегистрировано и стоит дороже, чем предложил победитель аукциона.

Расследование уголовного дела завершили, скоро его направят в суд для рассмотрения.

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Напомним, что экс-главврача Парабельской больницы будут судить за злоупотребление полномочиями. А директора «Томских электросетей» обвиняют в даче 180 тысяч рублей в качестве взятки.