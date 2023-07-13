Директора «Томских электросетей» обвиняют в даче 180 тысяч рублей взятки

По версии следствия, обвиняемому помогал посредник. Фото: Сиб.фм

В отношении директора ООО «Томские электросети» возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки в размере 180 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Томской области. Уголовное дело возбудили на основании материалов регионального Управления ФСБ.

«По предварительным данным, в июне 2023 года обвиняемый, заведомо зная, что объект строительства в городе Томске не соответствует предъявляемым требованиям и не может быть введен в эксплуатацию, передал через посредника взятку должностному лицу контрольно-надзорного органа», - уточнили в пресс-службе СК.

Сообщается, что посредник передал инспектору 75 тысяч, а остальные деньги оставил себе.

Директора «Томских электросетей» заключили под стражу. Сумма взятки является крупным размером. В отношении его посредника также возбудили уголовное дело.

Напомним, что экс-главврача Парабельской больницы будут судить за злоупотребление служебными полномочиями.