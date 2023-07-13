В вузы Томска подали более 27 тысяч заявлений

Прием документов на бюджет завершится 25 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в вузы Томска подали уже более 27 тысяч заявлений на бюджетные места, сообщается на сайте администрации Томской области. При этом на бюджетные очные места в бакалавриат и специалитет в вузах Томска готовы принять чуть более 8,6 тысяч абитуриентов. Еще чуть более 3,7 тысяч бюджетных мест открыты для магистрантов.

« Почти половину заявлений подали через специальный сервис на Госуслугах», - отметили в пресс-службе обладминистрации.

Прием документов на бюджет завершится 25 июля.

Отмечается, что самое большое увеличение бюджетных мест в этом году отмечено в ТГАСУ. Сюда на бюджет смогут поступить 1335 студентов.

Напомним, что в 2026 году в микрорайоне Зеленые Горки Томска может появиться третья школа.