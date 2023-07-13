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НовостиОбщество13 июля 2023 7:05

В вузы Томска подали более 27 тысяч заявлений

До конца приемной кампании осталось около двух недель
Александра Тайбатрова
Прием документов на бюджет завершится 25 июля

Прием документов на бюджет завершится 25 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в вузы Томска подали уже более 27 тысяч заявлений на бюджетные места, сообщается на сайте администрации Томской области. При этом на бюджетные очные места в бакалавриат и специалитет в вузах Томска готовы принять чуть более 8,6 тысяч абитуриентов. Еще чуть более 3,7 тысяч бюджетных мест открыты для магистрантов.

« Почти половину заявлений подали через специальный сервис на Госуслугах», - отметили в пресс-службе обладминистрации.

Прием документов на бюджет завершится 25 июля.

Отмечается, что самое большое увеличение бюджетных мест в этом году отмечено в ТГАСУ. Сюда на бюджет смогут поступить 1335 студентов.

Напомним, что в 2026 году в микрорайоне Зеленые Горки Томска может появиться третья школа.