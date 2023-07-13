В Томске до 16 июля ожидается ухудшение погоды

Погода начнет портиться уже 13 июля во второй половине дня. Фото: Сиб.фм

С 14 по 16 июля в Томске объявлено штормовое предупреждение, сообщает мэрия города со ссылкой на Томский гидрометцентр. В городе прогнозируют дожди, ливни с грозой, градом. Возможен шквалистый ветер с порывами 18-23 метров в секунду. Погода начнет портиться уже сегодня, 13 июля, во второй половине дня.

«Необходимо соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций», - напомнили в мэрии.

Следует быть осторожными и автолюбителям: важно соблюдать скоростной режим.

Напомним, что в Бакчаре прошел град.