В Томске на четыре дня в июле и августе ограничат движение на набережной Томи

Ограничения будут действовать 14, 21, 28 июля и 4 августа Фото: Ксения Высотина

Из-за проведения «Чеховских пятниц» в Томске на четыре дня ограничат движение на набережной реки Томи, предупреждает мэрия. Ограничения будут действовать 14, 21, 28 июля и 4 августа.

«Движение будет ограничено с 18.30 до 22.00», - уточнили в пресс-службе мэрии.

В это время нельзя будет проехать по участку от проспекта Ленина и до улицы Набережная реки Томи, а также на самой Набережной реки Томи от площади Ленина,2 до площади Ленина, 10.

Напомним, что в Томске ограничат движение на участке улицы Советской до 30 июля.