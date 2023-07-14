На территории Томска 15 июля пройдет экспериментальный забег "Стальной характер"

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске в эту субботу состоится экспериментальный забег "Стальной характер". Официальное открытие пройдет в 12.00, сообщили в мэрии.

"В этом году организаторы приготовили пять трасс с препятствиями протяженностью в 3, 5, 7, 9 и 11 км. Участникам предстоит преодолеть десятки препятствий: окунуться в ледяные ванны, проползать под колючей проволокой, подниматься по вертикальным стенам, преодолевать грязевые рвы и многое другое", - говорится в сообщении.

На данный момент на соревнования зарегистрировались около 3 тысяч жителей Томска. Также отмечается, что старт соревнованию даст губернатор региона Владимир Мазур.