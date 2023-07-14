Более 100 домов в Томске 14 июля лишатся освещения

Фото: Иван Макеев

Сегодня, 14 июля, в Томске более 100 домов останутся без электричества. Горсети будут проводить плановые работы.

Адреса домов, где выключат электричество:

С 09:00 до 14 Июля 2023 16:30

г. Томск ул. Красноармейская 135,135-а,135/3,139,141/1,144-146,144-а,147,150

г. Томск ул. Профсоюзная 1-3,1/1,3-а,4,7-а

г. Томск ул. Правобережная 1,2,2-а,2-а стр.1,2-б,уч.2

г. Томск ул. 5-й Армии 1-9,1-а,3/1,3/2 стр.1,5-а,5/1,6,9 стр.2,9-а,9-б,11-а,18

г. Томск пр-кт Ленина 281

Томск ул. Шевченко 14

Томск ул. Лебедева 97,103-105,105/2

Томск ул. Кошевого Олега 73-77,73/1

Томск пер. Смоленский 27-31

Томск пер. Курский 18,32,32/1

г. Томск ул. Нахимова 15,15/4

г. Томск ул. Лыткина Федора 4-8

С 09:00 до 14 Июля 2023 17:00

г. Томск пер. Армянский 1-7,2-8

г. Томск ул. Чапаева 2а,4,13,22

г. Томск ул. Краснодонская 6-10,9-11,9/1,14-20

г. Томск пр-кт Ленина 229-а,231,235-239,243

г. Томск пер. Строительный 2-6,3-5,3-а,5-а,9-15,10-22

г. Томск пер. Механический ,1-3,7,8,11-15,19,уч.13

г. Томск пер. Кузнецкий 1,1-а,2-10,5-11,14,17-21,19-а

г. Томск ул. Хмельницкого Богдана 25,28-38,31-37,32/1,41-б,41-г

С 09:00 до 14 Июля 2023 17:00

г. Томск ул. Республиканская 3-7,4-8,12-18,13-17

г. Томск пер. Чувашский 3-7

г. Томск пер. Башкирский 1-7,4-8