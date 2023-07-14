Более 100 домов в Томске 14 июля лишатся освещения

Фото: Иван Макеев
Сегодня, 14 июля, в Томске более 100 домов останутся без электричества. Горсети будут проводить плановые работы.
Адреса домов, где выключат электричество:
С 09:00 до 14 Июля 2023 16:30
г. Томск ул. Красноармейская 135,135-а,135/3,139,141/1,144-146,144-а,147,150
г. Томск ул. Профсоюзная 1-3,1/1,3-а,4,7-а
г. Томск ул. Правобережная 1,2,2-а,2-а стр.1,2-б,уч.2
г. Томск ул. 5-й Армии 1-9,1-а,3/1,3/2 стр.1,5-а,5/1,6,9 стр.2,9-а,9-б,11-а,18
г. Томск пр-кт Ленина 281
Томск ул. Шевченко 14
Томск ул. Лебедева 97,103-105,105/2
Томск ул. Кошевого Олега 73-77,73/1
Томск пер. Смоленский 27-31
Томск пер. Курский 18,32,32/1
г. Томск ул. Нахимова 15,15/4
г. Томск ул. Лыткина Федора 4-8
С 09:00 до 14 Июля 2023 17:00
г. Томск пер. Армянский 1-7,2-8
г. Томск ул. Чапаева 2а,4,13,22
г. Томск ул. Краснодонская 6-10,9-11,9/1,14-20
г. Томск пр-кт Ленина 229-а,231,235-239,243
г. Томск пер. Строительный 2-6,3-5,3-а,5-а,9-15,10-22
г. Томск пер. Механический ,1-3,7,8,11-15,19,уч.13
г. Томск пер. Кузнецкий 1,1-а,2-10,5-11,14,17-21,19-а
г. Томск ул. Хмельницкого Богдана 25,28-38,31-37,32/1,41-б,41-г
С 09:00 до 14 Июля 2023 17:00
г. Томск ул. Республиканская 3-7,4-8,12-18,13-17
г. Томск пер. Чувашский 3-7
г. Томск пер. Башкирский 1-7,4-8