Росгвардия провела урок безопасности в детском лагере Томска

Фото: Росгвардия по Томской области

В Томске в детском лагере росгвардейцы провели урок безопасности. Более 70 детей узнали, как освободиться от захвата и обезоружить нападавшего преступника, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудники подразделений полиции специального назначения Росгвардии продемонстрировали ребятам приемы рукопашного боя против безоружного и вооруженного противника, необходимые при задержании опасных преступников, а также подходящие для защиты себя и своих близких от нападения злоумышленников в повседневной жизни. Добровольцы из числа зрителей с большим энтузиазмом приняли участие в отработке приемов самообороны с опытными офицерами Росгвардии. Кроме этого, воспитанники детского лагеря увидели тактическое перемещение спецназовцев в боевой двойке", - говорится в сообщении.

В Росгвардии также рассказали, что кинологи Северского соединения Сибирского округа Росгвардии показали, как в реальных условиях происходит настоящее задержание правонарушителя и поиск взрывоопасных предметов. Служебные собаки безошибочно обнаружили имитатор взрывчатых веществ и задержали условного вооруженного преступника.

В завершение юнгвардейцы с удовольствием примерили снаряжение бойцов Росгвардии, экипировавшись в шлемы и бронежилеты.