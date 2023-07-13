Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2023 5:45

Томичей приглашают на воркшоп по благоустройству Университетского озера

Мероприятие проводит ТГУ
Александра Тайбатрова
Томичам предлагают поделиться идеями по формату комплексного благоустройства общественного пространства

Томичам предлагают поделиться идеями по формату комплексного благоустройства общественного пространства

Фото: Пресс-служба ТГУ

Томский государственный университет приглашает томичей поучаствовать в воркшопе по благоустройству территории Университетского озера. Мероприятие состоится 20 июля в 17.00. Место проведения – Точка кипения (проспект Ленина, 26).

В пресс-службе ТГУ отметили, что будут рады получить предложения не только по благоустройству территории Университетского озера, но и по мероприятиям, которые томичи хотели бы здесь видеть.

Чтобы поучаствовать в обсуждении, нужно предварительно зарегистрироваться, ссылка для регистрации размещена на сайте ТГУ.

Напомним, что 15 июля в Томске пройдет семейная экологическая акция.