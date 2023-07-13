Томичей приглашают на воркшоп по благоустройству Университетского озера

Томичам предлагают поделиться идеями по формату комплексного благоустройства общественного пространства Фото: Пресс-служба ТГУ

Томский государственный университет приглашает томичей поучаствовать в воркшопе по благоустройству территории Университетского озера. Мероприятие состоится 20 июля в 17.00. Место проведения – Точка кипения (проспект Ленина, 26).

В пресс-службе ТГУ отметили, что будут рады получить предложения не только по благоустройству территории Университетского озера, но и по мероприятиям, которые томичи хотели бы здесь видеть.

Чтобы поучаствовать в обсуждении, нужно предварительно зарегистрироваться, ссылка для регистрации размещена на сайте ТГУ.

Напомним, что 15 июля в Томске пройдет семейная экологическая акция.