В Томске дети и родители уберут набережную Томи 15 июля

В Томске в субботу, 15 июля, пройдет экологическая акция, во время которой дети и родители вместе наведут порядок на набережной Томи в районе речвокзала. Время проведения мероприятия – с 11.00 до 13.00.

«Мешки и перчатки для уборки предоставят организаторы», - уточнил в пресс-службе администрации Томской области.

Для детей во время акции проведут конкурс и призовую лотерею. Также организаторы обещают мастер-классы по посадке и уходу за саженцами кедра, по определению чистоты воды и воздуха. Во время акции можно будет сдать вторсырье на переработку, сделать фотографии в специальной фотозоне. А еще – оставить пожелание Томску и его жителям.

Чтобы поучаствовать в акции, регистрация не нужна.

Напомним, что в Томске пройдет детская ярмарка на крыше музея.