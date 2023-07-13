В 2026 году в микрорайоне Зеленые горки в Томске может появится третья школа

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Исполняющая обязанности главы Томского департамента образования Наталья Сапожникова рассказала в прямом эфире телепрограммы "Томск_online" о перспективах третьей школы в мкр. Зеленые горки. По словам администрации, общеобразовательное учреждение могут построить на улице Крячкова, однако проектно-сметная документация еще не готова.

"На сегодняшний день нет средств на строительство объекта", - заявила Сапожникова в прямом эфире.

Она также отметила, что администрация надеется на выделение средств в рамках бюджета 2024 года на разработку проектно-сметной документации и дальнейшего строительства. Также по словам и.о. главы департамента, ориентировочно школу можно будет построить к 2026 году.