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НовостиОбщество13 июля 2023 5:29

В 2026 году в микрорайоне Зеленые горки в Томске может появится третья школа

Общеобразовательное учреждение могут построить на улице Крячкова
Ксения Высотина

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Исполняющая обязанности главы Томского департамента образования Наталья Сапожникова рассказала в прямом эфире телепрограммы "Томск_online" о перспективах третьей школы в мкр. Зеленые горки. По словам администрации, общеобразовательное учреждение могут построить на улице Крячкова, однако проектно-сметная документация еще не готова.

"На сегодняшний день нет средств на строительство объекта", - заявила Сапожникова в прямом эфире.

Она также отметила, что администрация надеется на выделение средств в рамках бюджета 2024 года на разработку проектно-сметной документации и дальнейшего строительства. Также по словам и.о. главы департамента, ориентировочно школу можно будет построить к 2026 году.