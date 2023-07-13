В Томске пропал 15-летний подросток

Подросток был одет в бело-голубые шорты и футболку, на ногах были черно-зеленые кроссовки Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске полиция разыскивает несовершеннолетнего Александра Кувайцева, который ушел из дома на улице Свердлова еще 11 июля около 10 часов утра. Где сейчас находится подросток 2007 года рождения, неизвестно.

«Рост Александра – 180 сантиметров, глаза узкие, волосы русые», - описывают приметы пропавшего пресс-служба ГУ МВД России по Томской области.

Известно, что подросток был одет в бело-голубые шорты и футболку, на ногах были черно-зеленые кроссовки. При себе у Александра был темно-малиновый рюкзак.

Если вы что-то знаете о местонахождении Александра Кувайцева, полиция просить сообщать об этом по телефонам 02 (с мобильного - 102), 8-953-927-62-28.