В Северске задержали мужчину, который находился в розыске с 2022 года

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Северске Томской области полиция задержала 43-летнего мужчину, который находился в розыске с 2022 года. Северчанин был осужден за совершение имущественного преступления, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"Находясь на маршруте патрулирования на улице Чайковского, сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по ЗАТО г. Северск старший сержант полиции Кужель Владимир и прапорщик полиции Коробков Михаил обратили внимание на мужчину, подходящего под описание ориентировки", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что задержанный уклонялся от наказания и скрывался в Северске. Сейчас мужчина доставлен в отдел полиции и передан инициатору розыска.